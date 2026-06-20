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En Washington hay una norma estatal que regula un comportamiento común en varios lugares del mundo y subestimada por gran parte de la población, a excepción de escenarios extremos como lo son las pandemias.
El Código Revisado de Washington (RCW) incluye todas las leyes estatales vigentes a la fecha, desde las aprobadas por la legislatura hasta las promulgadas por el gobernador en poder.
Dentro de este compilado, se encuentra el RCW 70.54.050, que sanciona a quienes exponen con una enfermedad contagiosa a otras personas. En Washington, esta acción se clasifica como un delito menor.
Por orden de la Justicia, castigarán una por una a todas las personas que suban enfermas al transporte público: ¿Qué establece la ley en Washington?
Según lo que establece el RCW: “Comete un delito menor quien, de forma voluntaria, se exponga en un lugar público de manera que pueda contagiar a otras personas una enfermedad infecciosa, salvo que se trate de un traslado necesario hecho sin poner en riesgo a la población. También comete un delito menor la persona que tiene la enfermedad y expone a otros sin que estos lo sepan”.
Es decir, cualquier persona que sepa que padece una enfermedad infecciosa y se exponga en lugares públicos, poniendo en riesgo a otros, podría ser sancionada. Lo mismo aplica incluso si el contacto es con pocas personas.
Castigarán a todas las personas que suban enfermos al transporte público: ¿Cuál es la sanción que se aplica en cada caso?
En la ley no se especifica una pena particular para este delito, por lo que pasa a estar bajo el esquema de reglas generales. Por lo tanto, según la sección 14 del capítulo 1 del Código Criminal de Washington, la persona condenada puede recibir una pena de hasta 90 días de cárcel en una prisión del condado o una multa de hasta 250 dólares.
Está claro que lo especificado anteriormente son las penas máximas, pero en la práctica no se suelen aplicar de forma masiva y suelen reservarse para enfermedades más graves y situaciones más puntuales como no informar sobre la presencia de HIV previo a tener relaciones sexuales.