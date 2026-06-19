En Little Rock, una ciudad de Arkansas, existen muchos ruidos que están prohibidos.

En Little Rock, una ciudad de Arkansas, existen muchos ruidos que están prohibidos y por ende, son penalizados con multas y en algunos casos con años de cárcel. El condado tiene una sección especial para este tipo de comportamientos en su Código de Ordenanzas.

En Estados Unidos es común que algunas ciudades tengan reglas un tanto estrictas respecto a comportamientos que a menudo, aunque resultan molestos o irresponsables, son comunes a lo largo del mundo.

El condado tiene una sección especial para este tipo de comportamientos en su Código de Ordenanzas. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Por una orden del gobierno, castigarán a una por una a todas las personas que tengan un vehículo que haga ruido: ¿Qué dice la ley de Little Rock?

En el Código de Ordenanzas de Little Rock, Arkansas, en la sección 18-52 del artículo 2, se encuentra en Inciso B, que describe todos los comportamientos relacionados a “Ruidos prohibidos en general” que serán castigados por la ley.

En el B5 se prohíbe: “El uso de cualquier automóvil, motocicleta o vehículo que esté en tan mal estado, tan cargado o de tal manera que genere ruidos fuertes e innecesarios, como chirridos, rechinidos, traqueteos u otros ruidos.”

Esta normativa se propone cuidar de la paz y el orden público de la ciudad de Little Rock y no es la única que puede sorprender a alguien de afuera. También está prohibido reproducir música en determinados horarios o tener como mascotas animales excesivamente ruidosos.

¿Con qué sanciones se penaliza este comportamiento en Arkansas?

Las personas que infrinjan la normativa sobre ruidos molestos pueden enfrentar distintas sanciones según la gravedad y la reiteración de la conducta.

En una primera infracción, el juez del tribunal de distrito tiene la facultad de imponer una multa de hasta 1,000 dólares por un incidente aislado. Si la misma falta se repite, la penalización económica puede duplicarse y alcanzar los 2.000 dólares.

Además, cuando el ruido ilegal o perjudicial se mantiene de manera continua en el tiempo, las autoridades pueden aplicar una multa adicional de hasta 500 dólares por cada día que persista la infracción.

Al tratarse de una conducta que puede ser considerada un delito menor (misdemeanor), el tribunal también puede ordenar una pena de hasta un año de cárcel, además de la multa económica correspondiente o una combinación de ambas sanciones, dependiendo de la gravedad del caso.