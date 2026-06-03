Estados Unidos, México y Colombia son tres destinos turísticos sumamente elegidos por miles de viajeros que año tras año desean visitar sus paisajes y diferentes atracciones.

En ese marco, conocer los requisitos específicos de entrada que exige cada nación es indispensable al momento de preparar el traslado, caso contrario, de no contar por ejemplo con el tipo de pasaporte exigido, podrían enfrentarse a serias restricciones no sólo por parte de las autoridades migratorias, sino también con las diferentes aerolíneas.

Uno de los puntos claves es verificar la tenencia de una identificación internacional completamente vigente y válida bajo los criterios de cada uno de estos destinos y, en caso de no tenerla, constatarlo antes de viajar permitirá renovarla a tiempo de ser necesario.

Viajar a Estados Unidos: requisitos de pasaporte que todos deben cumplir

Estados Unidos exige a todos los visitantes la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Contar con un pasaporte válido es fundamental para visitar cualquiera de estos destinos.

Viajar a México: requisitos de pasaporte que se exigen a todos los viajeros

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar al país.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez, para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, se indica.

Viajar a Colombia: requisitos de pasaporte que se solicitan en este caso

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia detalla que todos los extranjeros deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

En todos los casos se requiere que se acompañe con visa o tiquete de viaje y también demostrar solvencia económica, según lo requerido.

Información importante que todos los viajeros deben considerar

Antes de autorizar los traslados internacionales, también se tendrán en cuenta otros aspectos básicos, tales como