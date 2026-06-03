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Es año de elecciones de medio término en Estados Unidos y las fechas de las primarias varían según cada estado. Algunas ya se celebraron en marzo, como las de Texas, Carolina del Norte, Mississippi, Illinois y Arkansas, mientras que otras tuvieron lugar en mayo, como las de Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregón y Pensilvania, entre otras.
Según el calendario electoral oficial, todavía resta que más de la mitad de los estados realicen sus elecciones primarias, un proceso que se extenderá hasta septiembre. Estas votaciones son las que definen qué candidatos representarán a cada partido en las elecciones generales del 3 de noviembre.
Las fechas no son iguales en todo el país porque cada estado establece sus propias leyes electorales y administra de manera independiente su calendario.
Las fechas para las elecciones primarias de medio término: cuándo le toca a cada estado
Los estados faltantes para celebrar las elecciones primarias de medio término son varios y tendrán lugar en los siguientes meses:
Junio
9 de junio:
- Maine
- Nevada
- Dakota del Norte
- Carolina del Sur
16 de junio:
- Virginia
- Washington D.C
23 de junio:
- Colorado
- Maruland
- Oklahoma
30 de junio:
- Nueva York
- Utah
Julio
14 de julio:
- Nueva Hampshire
28 de julio:
- Arizona
Agosto
4 de agosto:
- Kansas
- Michigan
- Missouri
- Washington
11 de agosto:
- Connecticut
- Minnesota
- Wisconsin
- Vermont
18 de agosto:
- Alaska
- Florida
- Wyoming
25 de agosto:
- Tennessee
Septiembre
1 de septiembre:
- Massachusetts
8 de septiembre:
- Delaware
- Rhode Island
Los estados que no están en estas listas ya tuvieron sus primarias y resultados correspondientes camino a las elecciones de noviembre.
¿Cuáles fueron los resultados de las que ya pasaron?
En cada estado se votan cargos distintos, que varían entre senadores, Cámara de Representantes, gobernadores, fiscales, legislaturas estatales, entre otros puestos.
Entre las más relevantes se encuentran:
- California: en este estado se pelea por la gobernación y los dos candidatos mejor posicionados son Steve Hilton y Xavier Becerra. Ambos avanzan a las de noviembre.
- Iowa: Josh Turek ganó la nominación demócrata al Senado y en la interna republicana para gobernados, Zach Lahn venció al candidato al que respaldó Donald Trump, Randu Freenstra.
- Nuevo México: Deb Haaland ganó la primaria demócrata para gobernadora. Si vence en noviembre, haría historia siendo la primera mujer indígena en gobernar un estado del país.
- Nueva Jersey: se definieron varias candidaturas para la Cámara de Representantes y entre los ganadores demócratas se encuentran Adam Hamawy y Rebecca Bennet.