Es año de elecciones de medio término en Estados Unidos y las fechas de las primarias varían según cada estado.

Es año de elecciones de medio término en Estados Unidos y las fechas de las primarias varían según cada estado. Algunas ya se celebraron en marzo, como las de Texas, Carolina del Norte, Mississippi, Illinois y Arkansas, mientras que otras tuvieron lugar en mayo, como las de Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregón y Pensilvania, entre otras.

Según el calendario electoral oficial, todavía resta que más de la mitad de los estados realicen sus elecciones primarias, un proceso que se extenderá hasta septiembre. Estas votaciones son las que definen qué candidatos representarán a cada partido en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Estas votaciones son las que definen qué candidatos representarán a cada partido en las elecciones generales del 3 de noviembre. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg Fuente: Bloomberg Victor J. Blue

Las fechas no son iguales en todo el país porque cada estado establece sus propias leyes electorales y administra de manera independiente su calendario.

Las fechas para las elecciones primarias de medio término: cuándo le toca a cada estado

Los estados faltantes para celebrar las elecciones primarias de medio término son varios y tendrán lugar en los siguientes meses:

Junio

9 de junio:

Maine

Nevada

Dakota del Norte

Carolina del Sur

16 de junio:

Virginia

Washington D.C

23 de junio:

Colorado

Maruland

Oklahoma

30 de junio:

Nueva York

Utah

Julio

14 de julio:

Nueva Hampshire

28 de julio:

Arizona

Agosto

4 de agosto:

Kansas

Michigan

Missouri

Washington

11 de agosto:

Connecticut

Minnesota

Wisconsin

Vermont

18 de agosto:

Alaska

Florida

Wyoming

25 de agosto:

Tennessee

Septiembre

1 de septiembre:

Massachusetts

8 de septiembre:

Delaware

Rhode Island

Los estados que no están en estas listas ya tuvieron sus primarias y resultados correspondientes camino a las elecciones de noviembre.

¿Cuáles fueron los resultados de las que ya pasaron?

En cada estado se votan cargos distintos, que varían entre senadores, Cámara de Representantes, gobernadores, fiscales, legislaturas estatales, entre otros puestos.

Entre las más relevantes se encuentran: