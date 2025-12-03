El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente, pues se encuentra dentro de la lista de obligatorios que las autoridades solicitarán.

En ese marco, el Departamento de Estado enfatiza en la importancia de responder cuanto antes las cartas o correos que se envíen a quienes estén tramitando o renovando esta identificación internacional, de lo contrario, la gestión se cancelará hasta contar con la información necesaria.

Por qué Estados Unidos puede poner en pausa el trámite del pasaporte

El Departamento de Estado puede enviar una carta o correo electrónico cuando necesite información adicional para poder completar la gestión. Algunos motivos comunes son

La foto presentada no es aceptable

Se necesita de una cita en persona

Se requiere más documentación para constatar ciertos vínculos familiares

Se necesita presentar un nuevo certificado de nacimiento

Se envió el Formulario DS-82 para renovar, pero faltaban datos

Se requiere de un nuevo DNI

Faltan documentos para constatar la naturalización

Hay un problema con el pasaporte anterior

Hubo un cambio de nombre y no se brindó información suficiente

Se requieren más pruebas de ciudadanía o identificación

Las autoridades indican que el trámite se pondrá en pausa hasta que se responda el aviso.

Es esencial responder los avisos de solicitud adicional cuanto antes. Fuente: archivo.

Cuánto tiempo tengo para responder este llamado del Gobierno

Las autoridades indican que, en los casos en los que se requiera de información adicional, se recibirá una actualización de estado indicándolo junto con las instrucciones para enviar la documentación faltante.

La carta debe responderse con la nueva información dentro de un período de 90 días.

Una vez que se haya completado este paso, se recibirá una nueva actualización titulada como “información recibida, en proceso de nuevo” indicando que no se requerirán pasos adicionales.