El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente, pues se encuentra dentro de la lista de obligatorios que las autoridades solicitarán.
En ese marco, el Departamento de Estado enfatiza en la importancia de responder cuanto antes las cartas o correos que se envíen a quienes estén tramitando o renovando esta identificación internacional, de lo contrario, la gestión se cancelará hasta contar con la información necesaria.
Por qué Estados Unidos puede poner en pausa el trámite del pasaporte
El Departamento de Estado puede enviar una carta o correo electrónico cuando necesite información adicional para poder completar la gestión. Algunos motivos comunes son
- La foto presentada no es aceptable
- Se necesita de una cita en persona
- Se requiere más documentación para constatar ciertos vínculos familiares
- Se necesita presentar un nuevo certificado de nacimiento
- Se envió el Formulario DS-82 para renovar, pero faltaban datos
- Se requiere de un nuevo DNI
- Faltan documentos para constatar la naturalización
- Hay un problema con el pasaporte anterior
- Hubo un cambio de nombre y no se brindó información suficiente
- Se requieren más pruebas de ciudadanía o identificación
Las autoridades indican que el trámite se pondrá en pausa hasta que se responda el aviso.
Cuánto tiempo tengo para responder este llamado del Gobierno
Las autoridades indican que, en los casos en los que se requiera de información adicional, se recibirá una actualización de estado indicándolo junto con las instrucciones para enviar la documentación faltante.
La carta debe responderse con la nueva información dentro de un período de 90 días.
Una vez que se haya completado este paso, se recibirá una nueva actualización titulada como “información recibida, en proceso de nuevo” indicando que no se requerirán pasos adicionales.