La visa americana es un documento esencial para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con un permiso alternativo o que se tenga una excepción para gestionarla, las autoridades la solicitarán en los controles para poder ingresar al país.

En ese marco, respetar los plazos y normativas relacionadas con esta habilitación es fundamental para evitar inconvenientes con las autoridades, pues de lo contrario el documento puede ser revocado.

Medida nacional: Estados Unidos revocará la visa americana de quienes no figuren en este listado

Respetar los períodos de admisión al país es esencial para resguardar la validez de este documento y la posibilidad futura de volver a tramitarlo, pues cuando la estadía se prolonga de manera ilegal y no por las vías convencionales, el visitante quedará fuera de estatus.

De acuerdo con las leyes federales, todos los visados de quienes estén fuera de estatus, es decir, que ya no se encuentran en el registro de visitantes actualmente habilitados a permanecer en el país, se anulan de manera automática.

“Cualquier visado de entrada múltiple que haya sido anulado por estar fuera de estatus no será válido para futuras entradas en Estados Unidos”, afirman las autoridades.

Las visas americanas de quienes se queden más tiempo del permitido serán revocadas. Fuente: archivo.

Más información esencial sobre la visa americana que todos deben considerar

El Departamento de Estado especifica que aquellas visas americanas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que evidencian daños severos, perderán su validez, revocándose con fines administrativos.

“ Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero” , se afirma.

Esto podría suceder, por ejemplo, si la página de visas se rompe o si se intenta quitar este documento cuando un pasaporte venció para colocarlo en el nuevo, acción completamente contraindicada por las autoridades. En estos casos, se debe llevar el pasaporte vencido con la visa válida y el nuevo ejemplar.