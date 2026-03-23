La visa americana es un documento esencial para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues existe una para cada tipo de viaje y, a no ser que se cuente con alguna exención para tramitarla, será solicitada por las autoridades para habilitar la llegada al puerto de entrada. En ese sentido, es fundamental garantizar que al momento de viajar este documento se encuentre vigente, pues de lo contrario, no sólo se bloquearán los viajes hacia EE.UU., sino que, incluso si se arribara a la frontera, no sería posible ingresar con este permiso vencido. Si bien la validez dependerá del tipo de visa, en el caso de las de tipo B1/B2 para turismo o tratamientos médicos, la vigencia máxima de este documento es de 10 años. Una vez que finalice este período, será necesario que el portador actualice su visado para volver a viajar. Verificar este dato y corroborar que el permiso se encuentra en vigencia es fundamental para evitar cualquier inconveniente con las autoridades. El Departamento de Estado afirma que, en estas situaciones, es necesario pasar nuevamente por todo el proceso de solicitud de visado. Sin embargo, se especifica que existen determinadas situaciones en las que el solicitante de un visado puede eximirse de la entrevista al renovar el documento. Estos casos son detallados por cada Embajada de Estados Unidos. Tan sólo los viajeros que califiquen para la revalidación automática podrán reingresar durante un período corto con un visado caducado. Si bien el visado debe ser válido al momento de realizar el viaje, que expire durante la estadía en Estados Unidos no se considera un problema. De la misma forma, un visado vigente pero que se encuentra dañado de cualquier manera también tendrá que ser reemplazado en una embajada o consulado estadounidense para garantizar su validez. Las autoridades enfatizan en la importancia de considerar que el visado no es garantía absoluta de que se permitirá ingresar a Estados Unidos, sino que es el inspector de inmigración de CBP quién autoriza o rechaza el ingreso.