Estados Unidos endurece su política migratoria desde comienzos de 2026 con una nueva ampliación del veto migratorio para ciudadanos extranjeros. La medida fue formalizada por la Casa Blanca mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre.

El cambio entra en vigor el 1° de enero y alcanza a personas de seis países adicionales, además de otros Estados que ya tenían restricciones. El objetivo, según el gobierno estadounidense, es reforzar los controles de seguridad y verificación de antecedentes.

¿Qué personas tendrán prohibido pisar Estados Unidos a partir de enero?

La nueva proclamación suma seis casos a la prohibición total de ingreso. Desde enero, no podrán pisar Estados Unidos:

Burkina Faso

Malí

Níger

Sudán del Sur

Siria

Viajeros con documentos emitidos por la Autoridad Palestina

La Casa Blanca justificó la decisión por fallas en los sistemas de control, riesgos de seguridad y altos niveles de permanencia irregular tras el vencimiento de visas.

La ampliación del veto migratorio entra en vigencia el 1° de enero de 2026. Foto: Archivo

¿Qué ocurre con quienes ya tenían visa, pasajes o excepciones?

El decreto contempla excepciones limitadas, pero advierte que el ingreso será más complejo incluso para personas con trámites previos. Residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, diplomáticos y atletas quedan sujetos a revisiones adicionales.