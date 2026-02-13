La Armada de Estados Unidos se halla en la antesala de un avance notable en el ámbito de la defensa marítima con la introducción del Sea Dart, un submarino no tripulado diseñado para llevar a cabo misiones de alto riesgo, asegurando la protección de las vidas humanas al operar de forma autónoma. Este innovador vehículo es el resultado del esfuerzo de Leidos, una empresa estadounidense con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología militar avanzada. Uno de los aspectos más relevantes es que Sea Dart es completamente compatible con el software preferido por la Armada de Estados Unidos para vehículos submarinos, así como con el nuevo sistema de baterías no propagadoras, lo que mejora la seguridad y autonomía de las misiones. El Sea Dart simboliza no solo un avance tecnológico, sino una nueva era en la guerra y exploración submarina, donde la inteligencia artificial y la robótica se erigen como los nuevos guardianes de los océanos. Su diseño compacto permite que sea transportado por una o dos personas y se presenta en diversas dimensiones: 6 y 9 pulgadas de diámetro, con planes para una futura versión de 12 ¾ pulgadas. Con más de 48.000 empleados a nivel global, Leidos, con sede en Reston, Virginia, ofrece soluciones para sectores como defensa, inteligencia, aviación y seguridad nacional. Su dedicación a la innovación ha facilitado el desarrollo de vehículos de superficie y submarinos autónomos, los cuales ya integran la flota estadounidense. La empresa se destaca por su capacidad de adaptación y su enfoque en la tecnología avanzada, lo que le permite mantenerse a la vanguardia en un entorno competitivo.