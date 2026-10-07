El alcalde de la NYC anunció festivales de otoño y eventos gratuitos durante octubre.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el regreso de Trick-or-Streets, la iniciativa que convierte distintas calles, plazas y espacios públicos de la ciudad en zonas peatonales con actividades especiales por Halloween.

El objetivo es ofrecer propuestas recreativas gratuitas para toda la familia y generar espacios de encuentro entre vecinos, con decoración, música, juegos y otras actividades comunitarias.

Mamdani anuncia el regreso de Trick-or-Streets: ¿qué es?

Trick-or-Streets es un programa organizado por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT). Durante octubre, transforma calles abiertas, plazas y otros espacios públicos en zonas peatonales destinadas a actividades relacionadas con Halloween y el otoño.

Este será el quinto año consecutivo en que se realiza la iniciativa. La propuesta busca ampliar los espacios destinados a peatones durante la temporada de Halloween y ofrecer actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Las propuestas varían según cada distrito.

Este será el quinto año consecutivo en que se realiza la iniciativa. La propuesta busca ampliar los espacios destinados a peatones durante la temporada de Halloween y ofrecer actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Magnific

Las actividades propuestas por distrito: ¿cuándo y dónde serán?

“Estamos trayendo diversión gratuita para toda la familia a cada rincón de la ciudad de Nueva York, y hay algo para todos”, anunció Mamdani.

Manhattan

En este distrito están programadas dos actividades:

Caminata del miedo (Hallowscream Fright Walk): viernes 16 de octubre, de 4 p.m. a 7 p.m.

Festival de otoño (Fall Festival) y Caminata del miedo: sábado 17 de octubre, de 12 p.m. a 3 p.m.

Ambos eventos tendrán lugar en el Centro Recreativo y Parque J. Hood Wright. Para participar es necesario registrarse previamente.

En caso de lluvia, la Caminata del miedo se realizará en un espacio cerrado, mientras que el Festival de otoño podrá ser reprogramado.

Bronx

En este distrito tendrá lugar la Fiesta de otoño de Williamsbridge, el sábado 17 de octubre, de 11 a.m. a 2 p.m., en el Centro Recreativo Williamsbridge Oval.

El evento está pensado para las familias e incluirá decoración de calabazas, manualidades con temática otoñal, juegos de feria, maquillaje temático, concursos y un desfile de perros disfrazados.

No es necesario registrarse. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada para el 24 de octubre.

Staten Island

En Staten Island se realizará el Festival de Otoño Ocean Breeze, el sábado 24 de octubre, de 10 a.m. a 3 p.m., en el Complejo Deportivo Ocean Breeze.

Las familias podrán disfrutar de manualidades, juegos, actividades de decoración, música con DJ en vivo y otras atracciones.

También se celebrará la Ocean Breeze Youth Cross Country Spooktacular, una competencia de temporada destinada a jóvenes atletas de entre 7 y 17 años.

No es necesario registrarse. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán a un espacio cerrado.

Brooklyn

En Brooklyn se realizará la Casa embrujada y Gala de Halloween, el viernes 30 de octubre, de 3 p.m. a 7 p.m., en el Centro Recreativo Shirley Chisholm.

La jornada incluirá manualidades, juegos, decoración de calabazas, concursos de disfraces y baile.

La actividad forma parte de HalloWeek, una celebración que se extiende durante una semana e incluye otras propuestas, como karaoke, cine en la piscina, discoteca silenciosa y programación adicional.

No es necesario registrarse. En caso de lluvia, la Gala de Halloween se trasladará a un espacio cerrado.

Queens

En Queens se realizarán la Casa embrujada Mad Monster Lab y el Festival de otoño, ambos el viernes 30 de octubre, de 4 p.m. a 8 p.m., en el pabellón deportivo de Bowne Park.

Habrá juegos, actividades artísticas, comida y snacks, música con temática de Halloween y un laberinto embrujado.

No es necesario registrarse. En caso de lluvia, la casa embrujada continuará con normalidad, mientras que el Festival de otoño será reprogramado para el 1 de noviembre.