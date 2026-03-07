Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este viernes, 6 de marzo de 2026, el pozo acumulado alcanza a los 496 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 8 19 26 38 42 y el 24 por el MegaBall. Por otro lado, para aquellos han optado por activar el número multiplicador por un valor adicional, el Megaplier es el -1x. El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el martes, 10 de marzo de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en tiempo real podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería. Las personas que quieran competir a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25. El ganador del primer premio podrá seleccionar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado. Expertos advierten sobre la importancia de establecer límites claros al jugar, ya que esto puede prevenir la ludopatía. Es fundamental no gastar más de lo que se puede permitir y evitar el uso de juegos como una forma de escape emocional. Además, se recomienda buscar apoyo si se siente que el juego se está convirtiendo en un problema. Para quienes necesiten ayuda, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.