El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este martes, 3 de marzo de 2026, el pozo acumulado ha llegado los 473 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día. Las cifras ganadoras del último sorteo son 7 21 53 54 62 y el 16 por el MegaBall. Asimismo, para aquellos han optado por activar el número multiplicador por un valor adicional, el Megaplier es el -1x. El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el viernes, 6 de marzo de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en directo podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería. Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25. El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos. Establecer límites claros al jugar es crucial para prevenir la ludopatía. Es esencial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar los juegos como una vía de escape emocional. Si el juego se convierte en un problema, es importante buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.