Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y rifas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este martes, 10 de marzo de 2026, el pozo acumulado alcanza a los 533 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 16 21 30 35 65 y el 7 por el MegaBall. Asimismo, para aquellos han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x. El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el viernes, 13 de marzo de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en directo podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería. Las personas que quieran apostar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25. El ganador del primer premio podrá seleccionar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado. Los expertos alertan sobre la creciente preocupación por la ludopatía y aconsejan establecer límites claros al jugar. Es esencial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar los juegos como una vía de escape emocional. Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.