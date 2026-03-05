Fragatas, aviones de combate, helicópteros y sistemas antimisiles y antidrones comenzaron a movilizarse hacia zonas clave del Mediterráneo y del Golfo Pérsico, en medio del temor a una expansión del conflicto con Irán. La decisión se produjo tras un ataque atribuido a milicias iraníes contra una instalación militar británica ubicada en Chipre, un episodio que encendió las alarmas en Europa y generó una rápida respuesta coordinada entre varias potencias del continente. El foco de la reacción se concentra en la base aérea británica de Akrotiri, situada en Chipre, considerada uno de los puntos estratégicos más importantes para las operaciones militares occidentales en Medio Oriente. Tras el incidente, Reino Unido, Francia y Grecia activaron distintos mecanismos de defensa para proteger sus posiciones y evitar nuevos ataques. Entre las medidas más destacadas se encuentran: El gobierno británico confirmó además el envío del destructor HMS Dragon, un buque especializado en defensa aérea que se dirigió a la zona para reforzar la seguridad de las bases militares. En paralelo al despliegue militar, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó una advertencia que elevó el tono del conflicto al señalar que su país está dispuesto a reforzar su capacidad nuclear ante cualquier amenaza directa. El gobierno francés también ordenó el despliegue de cazas Rafale para proteger el espacio aéreo de bases aliadas en el Golfo y ofreció apoyo adicional a Chipre mediante el envío de fragatas y sistemas antimisiles. Las autoridades diplomáticas francesas aseguraron que las patrullas aéreas ya se encuentran en alerta para garantizar la seguridad de las instalaciones militares europeas en la región. La situación generó un intenso debate dentro de la Unión Europea, que evalúa la posibilidad de activar su cláusula de defensa colectiva si se confirma que el ataque afecta a territorio bajo jurisdicción europea. Aunque la base militar atacada pertenece al Reino Unido, su ubicación en Chipre —estado miembro de la UE— abre un escenario complejo para el bloque. En paralelo, Portugal autorizó a Estados Unidos a utilizar la base aérea de Lajes, en las islas Azores, como parte del operativo logístico. La decisión se tomó bajo condiciones específicas: cualquier operación debe cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad y objetivos exclusivamente militares.