Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a implementar una nueva tecnología en aeropuertos que permite a ciertos pasajeros viajar en avión sin presentar pasaporte ni documento físico en los controles de seguridad. El sistema, desarrollado por la Transportation Security Administration (TSA), se llama Touchless ID y utiliza verificación biométrica facial para confirmar la identidad del viajero en cuestión de segundos. La herramienta forma parte del programa TSA PreCheck y busca agilizar los controles en los aeropuertos estadounidenses, reduciendo filas y evitando el intercambio de documentos físicos durante el proceso de seguridad. El sistema Touchless ID utiliza cámaras y software de reconocimiento facial para comparar la imagen del pasajero con los datos que ya figuran en su perfil de viajero frecuente o en su pasaporte digital registrado. Cuando el pasajero llega al control de seguridad: Este proceso suele tardar menos de 10 segundos, según la TSA. Además, la agencia aseguró que las imágenes biométricas capturadas se eliminan en un plazo aproximado de 24 horas para proteger la privacidad de los usuarios. No todos los pasajeros pueden acceder a este sistema. Para usar Touchless ID, la TSA establece algunos requisitos: Cuando el pasajero está habilitado, su tarjeta de embarque digital muestra un indicador especial de Touchless ID, que le permite utilizar los carriles biométricos del aeropuerto. El sistema Touchless ID ya está disponible en varios aeropuertos importantes y continúa expandiéndose en todo el país. Entre los principales aeropuertos donde se utiliza se encuentran: La TSA anunció que el programa seguirá ampliándose y podría llegar a decenas de aeropuertos adicionales en 2026, como parte de la modernización del sistema de seguridad aérea. A pesar de esta innovación, las autoridades recuerdan que el pasaporte físico sigue siendo obligatorio para viajes internacionales. El sistema Touchless ID solo está habilitado para vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, donde los controles migratorios no requieren verificación documental tradicional.