El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, uno de los más grandes del país, mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de clases que deberán respetar docentes y estudiantes de primaria y secundaria. En ese marco y de acuerdo con lo informado por el distrito, miles de estudiantes tendrán días de vacaciones en marzo gracias al receso de primavera, donde las diferentes escuelas permanecerán cerradas durante 5 días consecutivos. De acuerdo con lo pautado, el Spring Break se extenderá desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo, período en el que los alumnos no tendrán clases ni habrá trabajo para la mayoría de los docentes. No obstante, los maestros y profesores que trabajen durante 12 meses deberán continuar con sus actividades en jornadas especiales de 10 horas. Aunque las vacaciones se terminan el 20, las escuelas reanudarán su actividad recién el martes 24, dado que el lunes 23 se destinará a la capacitación docente. Para el resto del ciclo escolar, se prevén que las siguientes fechas interrumpan nuevamente las clases Es fundamental que las familias consulten el calendario escolar de cada distrito para mantenerse informadas sobre descansos y fechas sin clases durante el ciclo lectivo.