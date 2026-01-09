Estados Unidos se está preparando para el avance de un frente frío este fin de semana que modificará las condiciones meteorológicas en diversos puntos del país, trayendo como resultado lluvias que se extenderán durante varias horas.

De acuerdo con lo informado por el National Weather Service (NWS), el sábado y el domingo habrá precipitaciones generalizadas y persistentes, con posibilidad incluso de caída de nieve y fuertes ráfagas de viento.

Llega una tormenta negra y helada este fin de semana: qué sucederá sábado y domingo

Las lluvias intensas llegarán el sábado hacia el este, impactando principalmente en el norte de Nueva York y ciertas zonas de Nueva Inglaterra. Por su parte, para el Medio Oeste y el Este del país se pronostican fuertes vientos.

Estados Unidos tendrá un fin de semana repleto de lluvias. Foto: Freepik

Para el domingo, el viento persistirá y también lo harán las lluvias en el Este de Nueva Inglaterra. Asimismo, se espera nieve desde la zona de los Grandes Lagos hasta los Apalaches.

De acuerdo con el NWS, particularmente en Nueva Inglaterra, - y sobre todo en las zonas elevadas-, el ingreso de aire frio será el causante de generar episodios aislados de lluvia con hielo y nevadas.

Tormentas para hoy en Estados Unidos

Anticipando un fin de semana inestable, hoy viernes 9 de enero también se esperan lluvias numerosas desde Texas hasta Tennessee y pueden comenzar a gestarse las tormentas en el norte de Nueva York y en Nueva Inglaterra.

Además, los meteorólogos de AccuWeather estiman un riesgo moderado de tormentas severas para hoy durante el día y la noche, que afectarán al noroeste de Luisiana y el oeste y centro de Missisipi, donde hay alerta por truenos, rayos y la posibilidad de tornados.