El Gobierno de los Estados Unidos confirmó el primer feriado federal del 2026 y anunció que habrá fin de semana largo para un grupo específico de ciudadanos. De acuerdo con el calendario oficial, los estadounidenses gozarán de un total de 11 asuetos en los próximos meses.

Como es de esperarse, los bancos y oficinas estatales permanecerán cerradas durante 24 horas hasta retomar la actividad habitual.

Descanso nacional: confirmaron feriado este lunes y habrá un fin de semana largo

El próximo lunes 19 de enero Estados Unidos conmemorará uno de los feriados más significativos, ya que conmemorar la lucha por los derechos civiles. Se trata del Día de Martin Luther King Jr. para recordar su lucha contra la segregación racial.

Al coincidir con un día lunes, los estadounidenses de muchos rubros disfrutarán de un fin de semana largo de 3 días que comenzará el sábado 17 de enero.

¿Cómo se celebra y por qué el Día de Martin Luther King Jr.?

Durante esta jornada, se realizan actos conmemorativos, discursos, marchas pacíficas y actividades educativas en escuelas, universidades y espacios públicos, con el objetivo de reflexionar sobre la igualdad, la justicia social y la lucha contra la discriminación racial.

Su legado continúa siendo un símbolo de la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva, y el día también se promueve como una jornada de servicio comunitario en honor a sus ideales.

Cierran los bancos y oficinas por el feriado del 19 de enero

Las entidades bancarias cierran automáticamente sus puertas cuando de los asuetos federales se trata. Si bien estarán disponibles los cajeros automáticos para realizar determinadas operaciones, no brindarán atención al público por 24 horas.

Lo mismo ocurre con las oficinas estatales de programas federales como la Administración del Seguro Social (SSA). Es importante, como ciudadano, aguardar al martes 20 de enero para retomar trámites esenciales.

¿Qué otras sucursales permanecen cerradas durante los feriados?

Escuelas públicas y privadas, así como universidades y centros de formación.

Bibliotecas y centros culturales.

Tribunales y juzgados.

Oficinas administrativas de empresas privadas.

Consultorios médicos y odontológicos, salvo guardias.

Empresas de correo y mensajería, con servicios limitados.

El próximo 19 de enero se conmemorará el primer feriado federal del 2026. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Tama2u

Todos los feriados federales del 2026