El pronóstico del tiempo en Estados Unidos para este 1 de enero de 2026 presenta inestabilidad en varios frentes. Según el National Weather Service (NWS), el inicio del año llega con lluvias intensas, nieve y riesgo de tormentas invernales en gran parte del país.

De acuerdo a las autoridades climáticas, estos patrones responden a la influencia de sistemas de frentes fríos amplios y posibles “ríos atmosféricos” que incrementan las probabilidades de lluvia en zonas del oeste, así como a masas de aire ártico que mantienen bajas temperaturas en el noreste y el Medio Oeste.

Cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas y riesgo de tormenta

De acuerdo a NWS, partes del oeste de los Estados Unidos, sobre todo en California y el Pacífico Sur, enfrentarán acumulados de lluvia asociados a sistemas de tormentas fuertes que comenzaron a impactar el país desde la víspera de Año Nuevo. En ciudades como San Francisco, Sacramento y Los Ángeles, los pronósticos señalan posibles lluvias intensas acompañadas por ráfagas de viento, riesgo de inundaciones locales y tormentas dispersas, lo que obliga a los residentes de estas áreas a tomar precauciones adicionales para el tránsito y las actividades al aire libre.

En contraste, el sureste y partes del centro del país pueden ver condiciones más secas este jueves, con algunas localidades reportando escasas probabilidades de lluvia y cielos mayormente despejados.

Recomendaciones oficiales para el temporal del 1 de enero

El National Weather Service recomienda consultar actualizaciones de pronóstico y avisos locales en tiempo real a través de su sitio web y aplicaciones oficiales, donde se publica información detallada por estado y condado, incluyendo mapas de radar y alertas por condiciones severas.

Además, se sugiere a la población verificar el estado de las rutas antes de viajar, evitar cruzar zonas inundadas y seguir las indicaciones de las autoridades locales de protección civil, especialmente en áreas del oeste donde la lluvia puede intensificarse a lo largo del día.