El calendario federal de días festivos contempla en total once feriados para 2026, donde diversas actividades cotidianas se ponen en pausa para conmemorar efemérides tanto de relevancia nacional como internacional.

Dos de ellos ya tuvieron lugar en enero y, en esa línea, el próximo en la lista-al igual que el último celebrado- se celebrará un lunes, extendiendo el fin de semana 24 horas extra para empleados federales y trabajadores que respeten este cronograma en su agenda laboral.

Por qué este lunes es feriado en todo el país

En Estados Unidos, el tercer lunes de febrero el país celebra el Día de los Presidentes o ‘Presidents Day’, que este año tendrá lugar el 16 del mes.

El asueto fue creado de manera inicial en 1885 para conmemorar el nacimiento de George Washington, consagrado como el primer presidente del país. No obstante, desde 1971 la festividad se destina a honrar a todos los presidentes que pasaron por la Casa Blanca a lo largo de la historia.

En general, durante esta fecha las diferentes escuelas organizan eventos alusivos para celebrar la ocasión.

El lunes 16 de febrero es feriado en todo el país. Fuente: archivo.

Información importante sobre este lunes feriado: qué cierra en el país

Durante cualquier día festivo que esté contemplado dentro del calendario federal, los establecimientos gubernamentales, los bancos y diversos negocios del sector privado mantienen sus puertas cerradas al público.

ATMs y aplicaciones bancarias tendrán actividad normal durante estos días, aunque se aconseja consultar tanto horarios como posibles excepciones de cada institución en caso de que existan demoras con las operaciones.

Calendario completo de feriados 2026 para todo el país

Los asuetos pautados para el resto de 2026 son