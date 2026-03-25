El avance de un frente frío de gran magnitud en Estados Unidos provocará un cambio marcado en las condiciones meteorológicas en los próximos días. El ingreso de aire frío dará lugar a un escenario de temperaturas por debajo de lo normal, acompañado por fenómenos severos en distintas regiones. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), junto con el Centro de Predicción del Tiempo (WPC), confirmó que este patrón activo incluirá tormentas intensas, ráfagas de viento peligrosas y un descenso térmico significativo, con impacto extendido hasta el viernes. El WPC detalló que un patrón atmosférico activo avanza sobre el territorio, favoreciendo el ingreso de aire frío desde el oeste hacia el centro del país. Este desplazamiento generará un contraste térmico que impulsará el desarrollo de fenómenos intensos. En este contexto, se prevén temperaturas por debajo del promedio en amplias zonas, especialmente desde la costa oeste hacia las planicies, mientras que otras regiones experimentarán una transición abrupta en pocos días. Además, el NWS explicó que detrás del frente frío se instala una masa de aire más densa y fría que provoca una caída sostenida de las temperaturas, consolidando condiciones típicas de una ola polar con impacto prolongado. El avance del sistema también estará acompañado por tormentas fuertes y potencialmente severas, especialmente en regiones donde el aire cálido y húmedo interactúe con el frente frío. Este tipo de configuración favorece lluvias intensas y actividad eléctrica. El WPC advirtió que las precipitaciones y tormentas se desplazarán hacia el este, afectando zonas del valle del Ohio, el Atlántico medio y sectores del sur, con riesgo de inundaciones repentinas y fenómenos severos. Por su parte, el NWS indicó que uno de los principales riesgos asociados será el de ráfagas de viento intensas, capaces de generar daños localizados, especialmente en áreas donde las tormentas alcancen mayor desarrollo. Detrás del paso del frente frío, el ingreso de aire polar generará un descenso térmico generalizado. En varios estados, las temperaturas caerán de forma abrupta en un corto período, consolidando un escenario de frío persistente. El NWS señaló que este tipo de sistemas puede provocar caídas pronunciadas en los registros térmicos en cuestión de horas, con mañanas más frías y máximas limitadas debido a la presencia de aire frío en superficie. Además, el patrón atmosférico favorecerá la permanencia de estas condiciones hasta el viernes, cuando se espera una estabilización gradual del sistema, aunque con temperaturas aún bajas en varias regiones. Frente a este escenario de ola polar, tormentas fuertes y viento peligroso, el NWS recomienda adoptar medidas preventivas para reducir riesgos en zonas afectadas. Entre las principales indicaciones se destacan Evitar circular durante tormentas intensas Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento Mantenerse informado a través de canales oficiales y prever abrigo adecuado ante el descenso de temperaturas. Estas condiciones requieren especial atención debido a la combinación de fenómenos severos y frío intenso, lo que puede generar complicaciones tanto en la vida cotidiana como en la infraestructura.