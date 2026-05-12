La técnica de hervir cáscara de limón, canela y pimienta es una excelente alternativa casera para los amantes de perfumar el hogar utilizando ingredientes accesibles y evitando el uso de aerosoles o fragancias artificiales. Este procedimiento es especialmente útil para mejorar el olor de la casa, sobre todo en la cocina o en espacios sin ventilación, dado que el vapor generado libera aromas cítricos y especiados que permiten construir a una atmósfera fresca y cálida para los ambientes. La combinación funciona por contraste aromático: el limón brinda un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y la pimienta permite resaltar los aromas. Juntos generan un perfume equilibrado, agradable y versátil. Además, es este aromatizante casero destaca por ser accesible y sustentable, pues está hecho a base de cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma en función de la concentración de ingredientes. El uso recomendado es colocar en una olla: Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y se aconseja apagarla si se sale de la cocina