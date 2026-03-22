Una gran ola de calor con aire seco y viento avanza sobre Estados Unidos y podría mantenerse durante más de 72 horas consecutivas, con valores récord para esta época del año. Los especialistas indican que el fenómeno ya comenzó a impactar en el oeste y se extenderá hacia el este durante la semana, impulsado por un sistema de alta presión que se mantiene firme. Según lo indican expertos de AccuWeather, ya se registraron decenas de récords diarios en marzo, principalmente en el suroeste del país. Entre los valores más destacados se encuentran: Estas temperaturas son típicas de finales de mayo o junio, tratándose de una verdadera anomalía para esta época del año. Si bien el impacto será amplio, la mayor intensidad se sentirá en Es importante destacar que este evento no sólo estará marcado por el calor, sino que también se esperan Según se explica, el mayor riesgo se concentra durante hoy domingo principalmente desde el este de Arizona hasta el oeste de Texas. Si bien se espera una leve disminución del calor para el lunes, los expertos advirtieron que este alivio será temporal. El sistema de alta presión volverá a cobrar fuerza entre martes y miércoles, causando Este episodio de altas temperaturas, aire seco y condiciones adversas podría extenderse por más de 72 horas en varias regiones. Es importante considerar que, ante este evento inusual, aumentan las recomendaciones de los expertos de cuidar la hidratación, evitar la exposición al sol en horas pico y utilizar ropa ligera.