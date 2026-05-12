La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que los viajeros pueden decidir si atravesar o no los controles biométricos en los aeropuertos. Si bien en ciertos casos este procedimiento es obligatorio -como por ejemplo cuando no ciudadanos ingresan o salen de Estados Unidos- para los vuelos nacionales quienes no quieran utilizar tecnología biométrica podrían optar por realizar controles alternativos. TSA incorporó tecnología biométrica de emparejamiento facial, identidad digital e identificación facial a sus controles para viajeros. Por ejemplo, para el emparejamiento facial, se toma una foto del pasajero con cámaras especiales y se compara la imagen con su identificación con foto para verificar su identidad. Además, como se aceptan versiones de documentos digitales, TSA mantiene actualizadas las máquinas CAT con capacidades biométricas Finalmente, se está incluyendo un protocolo de identificación facial, con tecnología que utiliza el Servicio de Verificación de datos de Viajeros para comparar cómo luce el pasajero en vivo con la fotografía cargada en los registros. Las autoridades detallan que la tecnología biométrica que se utiliza para los controles de viajes nacionales es completamente opcional. “Dile a un agente de la TSA si no desea participar. El agente utilizará el proceso estándar de verificación de identidad”, indicaron las autoridades. Además, TSA especifica en todos los controles que utilicen tecnología de comparación facial que el viajero tiene derecho a rechazar que se tome una fotografía.