El control sobre los conductores en Estados Unidos se intensifica. Según información oficial del New York State Department of Motor Vehicles (DMV), los vehículos registrados en New York deben cumplir con un requisito obligatorio para poder circular: contar con la inspección vehicular vigente. Las autoridades de tránsito del estado realizan operativos y paradas selectivas para verificar que los automóviles tengan el sticker de inspección actualizado en el parabrisas. En caso contrario, los conductores pueden enfrentar multas inmediatas y otras sanciones administrativas. Este control forma parte de las políticas de seguridad vial del estado, que buscan garantizar que todos los vehículos que circulan en las calles cumplan con las condiciones mínimas de funcionamiento. De acuerdo con el New York State Department of Motor Vehicles, todos los vehículos registrados en el estado deben realizar una inspección al menos una vez cada 12 meses en un centro autorizado. Durante esta revisión se analizan diferentes componentes del automóvil para comprobar que sea seguro circular. Entre los sistemas que se evalúan se encuentran: Una vez aprobado el control, el vehículo recibe una oblea o sticker oficial que se coloca en el parabrisas e indica el mes y año en que vence la inspección. Circular sin esta oblea o con la inspección vencida constituye una infracción de tránsito. Las autoridades pueden detener vehículos en diferentes puntos para comprobar el cumplimiento de esta obligación. Durante los operativos, los agentes revisan principalmente: Si se detecta que la inspección está vencida o que el vehículo no cuenta con la oblea correspondiente, el conductor puede recibir una multa en el momento. Además, incluso los autos estacionados en la vía pública pueden ser sancionados si no tienen el sticker válido visible en el parabrisas. La normativa estatal establece distintas penalidades según el tiempo que haya pasado desde el vencimiento de la inspección. Según el DMV, las multas pueden ser: A estas sanciones se suma un recargo estatal obligatorio de aproximadamente 88 dólares, que se aplica a la infracción. Además de las multas económicas, no cumplir con este requisito puede generar otras consecuencias, como: Las autoridades recuerdan que la inspección anual no solo es un requisito legal, sino también una medida clave para garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.