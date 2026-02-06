La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos indica en su sitio web oficial cuáles son las reglas de equipaje que deben respetar quienes viajen desde México hacia Estados Unidos. Cumplir con las regulaciones de manera estricta es esencial para evitar inconvenientes migratorios y sanciones económicas por incumplimiento. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, quienes viajen desde México a Estados Unidos tienen terminantemente prohibido llevar cuchillos de navaja, botas hechas con cuero de tortuga marina o cualquier otro artículo fabricado a base de una especie en peligro. En la lista se encuentran felinos moteaos, corales, cocodrilos o elefantes. Además, todos los productos agrícolas deben declararse y se especifica que la mayoría de las frutas, incluyendo las manzanas y las naranjas, tendrán el acceso denegado al país. Si esto no se declara como debe, pueden aplicarse multas de entre 75 y 1,000 dólares. En cuanto a los productos que se adquieran si se viaja a México y se vuelve a Estados Unidos, las autoridades indican declarar todo, con una exención de 800 dólares para regalos y artículos personales. En general, Estados Unidos clasifica los permisos de entrada de artículos al país diferenciándolos entre prohibidos y restringidos, los primeros no tienen permitido el ingreso y los segundos tienen diversas limitaciones La lista completa de artículos prohibidos y restringidos puede consultarse clicando aquí.