El mapa económico global comienza a mostrar cambios cada vez más profundos. Mientras las potencias tradicionales enfrentan desaceleraciones y tensiones geopolíticas, algunos países emergentes avanzan con fuerza y buscan ganar protagonismo en la economía internacional. Entre ellos aparece Brasil, que según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) podría ubicarse entre las economías más grandes del planeta y alcanzar el octavo lugar en el PBI mundial entre 2026 y 2028. Brasil ya es la mayor economía de América Latina, pero las nuevas proyecciones muestran un crecimiento de peso estratégico. El país se destaca por: El ascenso de Brasil refleja un fenómeno más amplio: