El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre fuertes nevadas en el invierno. Fuente: Archivo.

Una importante tormenta invernal está en camino para gran parte de Estados Unidos este fin de semana, según los últimos pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro de Predicción del Clima.

El sistema no solo traerá nevadas intensas y lluvia helada sino también un descenso abrupto de las temperaturas, condiciones que podrían provocar cierre de carreteras, interrupciones en viajes y riesgo para la salud por el frío extremo.

Los meteorólogos señalan que el fenómeno combinará aire ártico desde Canadá con humedad desde el sur del país, generando un evento extenso y duradero, con efectos desde las Grandes Llanuras hasta el noreste estadounidense.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de una fuerte tormenta

Las autoridades del NWS detallaron que una masa de aire ártico muy fría se extenderá sobre las Grandes Llanuras, el medio oeste y el este del país durante el fin de semana, con vientos fuertes y sensación térmica extremada que puede poner en riesgo la salud si no se toman precauciones.

El impulso invernal también está asociado con un sistema de tormenta que llevará nieve, lluvia que se transformará en lluvia helada y aguanieve, especialmente desde el sur de las Montañas Rocosas hasta el Atlántico medio. Estos fenómenos complican el traslado y podrían mantener las condiciones peligrosas incluso después de que pase la tormenta principal.

Llega a ciertas zonas del país una tormenta invernal. Fuente: Archivo.

Información importante: carreteras cerradas y viajes afectados

Las autoridades han advertido sobre condiciones de viaje adversas, incluyendo:

Acumulación de nieve y hielo sobre rutas y autopistas.

Reducción de la visibilidad , especialmente con ventiscas y nieve intensa.

Tramos de carreteras estatales y federales con riesgo de cierre temporal por seguridad.

Posibles cancelaciones y demoras en vuelos y trenes en regiones afectadas.

Las advertencias ya están vigentes en varios estados del centro y este del país, donde se espera que la combinación de nieve y lluvia helada produzca superficies resbaladizas y peligrosas para conductores.

Las zonas más afectadas en el país

Las áreas que podrían ver los impactos más severos incluyen desde Texas y las Grandes Llanuras hacia el sureste y noreste del país, abarcando zonas metropolitanas y rurales. Se espera que: