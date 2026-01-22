Una nueva ola de frío llegará al centro y este de Estados Unidos combinada con una gran tormenta de hielo, rompiendo el récord de temperaturas más bajas registradas de este invierno.

Expertos alertan que este frío extremo puede traer como consecuencia cortes en el suministro eléctrico, tuberías congeladas y carreteras con dificultad de circulación debido a las capas de hielo y nieve acumuladas.

Una ola helada que romperá récords históricos

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather esta ola de frío comenzará a finales de esta semana sobre las llanuras del norte y el alto medio oeste y luego tendrá lugar en el sur del país al terminar el fin de semana, registrándose como la más helada hasta el momento.

Estados Unidos en alerta por temperaturas extremas. Fuente: archivo.

Alerta por temperaturas extremas

Atlanta, Dallas y Charlotte estarán entre las principales zonas cubiertas por frío intenso, nieve y hielo, alcanzando una temperatura mínima de -12°. Nashville, por su parte, oscilará entre los -18° y -13°C.

Además, los expertos explican que las condiciones extremas permanecerán incluso una vez haya pasado la tormenta, pues será necesario aguardar a que el hielo se derrita.

Carreteras comprometidas

Las calles principales y secundarias de ciertas zonas de Texas y Oklahoma, como algunas de Georgia, las Carolinas y Virginia podrían verse sumamente comprometidas por la acumulación de hielo.

Frío extremo: información esencial que todos deben conocer

Los especialistas advierten que se debe estar preparado para pérdidas en el suministro eléctrico y la calefacción durante días, incluso durante más de una semana en las zonas más afectadas por este clima.

Dallas es uno de los territorios que podría ver este tipo de cortes de luz

Por otra parte, específicamente para el Medio Oeste Superior, las temperaturas sumamente bajas se tornan peligrosas para la salud, por lo que los expertos aconsejan mantener “extrema precaución”.