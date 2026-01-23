Una gran tormenta invernal llegará a Estados Unidos en tan sólo horas, trayendo consigo lluvias heladas capaces de interrumpir el suministro eléctrico a miles de usuarios.

Este temporal, que afectará a más de doce estados intensificará las condiciones invernales bajando las temperaturas y paralizará el funcionamiento rutinario de diversos servicios.

La tormenta más peligrosa llegará en horas: qué zonas afectará

Según lo reportaron expertos de AccuWeather, este temporal de hielo y nieve comenzará hoy a la tarde en Dallas y se extenderá desde Texas hasta el noreste , llegando a Charlotte, Atlanta, D.C. y Nueva York, con una duración que persistirá hasta el domingo.

Aunque la tormenta durará pocos días, los especialistas advierten que sus consecuencias pueden prolongarse debido a que será necesario esperar a que el hielo se descongele.

Se estima que 60 millones de personas se verán afectadas en las próximas horas por la acumulación de hielo y que alrededor de un millón de usuarios se quedarán sin electricidad durante varios días.

Se pronostican cortes de luz durante varios días para las zonas afectadas por el hielo. Fuente: archivo.

Alerta por temperaturas extremas

Atlanta, Dallas y Charlotte estarán entre las principales zonas cubiertas por frío intenso, nieve y hielo, alcanzando una temperatura mínima de -12°. Nashville, por su parte, oscilará entre los -18° y -13°C.

Información esencial para todos los usuarios que se queden sin luz

Frente a estos cortes de energía prolongados, el consejo de las autoridades es cumplir con los siguientes puntos básicos