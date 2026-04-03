Las autoridades migratorias han confirmado que no se permite el ingreso al país a personas que presenten un pasaporte vencido, incluso si cuentan con una visa vigente. El Gobierno de los Estados Unidos mantiene normas muy estrictas respecto al estado en el que los viajeros deben presentar sus pasaportes. La aclaración cobra relevancia en un contexto de alto movimiento migratorio y turístico, donde numerosos viajeros creen que la validez de la visa es suficiente para ingresar. Sin embargo, la normativa establece que ambos documentos deben estar en regla al momento de llegar al país. Las autoridades migratorias enfatizan que la visa no opera de manera aislada. Es una autorización que debe estar obligatoriamente acompañada por un pasaporte vigente, dado que ambos documentos se complementan y se verifican de forma conjunta. El pasaporte es el documento principal de identificación internacional y debe estar vigente durante el viaje. Si el pasaporte se encuentra vencido, pierde su validez legal para el ingreso a Estados Unidos, independientemente de que la visa estampada aún no haya expirado. En los controles fronterizos, los agentes examinan primero la vigencia del pasaporte. Si se detecta que está vencido, el ingreso puede ser denegado de manera inmediata, aun cuando la visa figure como válida en el sistema. Para poder ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben contar con un pasaporte vigente y con la visa correspondiente también vigente. No es suficiente presentar solo uno de los dos documentos en regla. En algunos casos, las personas tienen una visa válida en un pasaporte vencido y un pasaporte nuevo sin visa. En esas situaciones, deben presentar ambos pasaportes juntos para que la visa sea considerada válida durante el ingreso. Intentar ingresar a Estados Unidos con un pasaporte vencido puede resultar en la negación del ingreso y en la obligación de regresar al país de origen. Esta circunstancia también puede generar antecedentes migratorios que compliquen futuros viajes. Por tal razón, las autoridades sugieren verificar con antelación la vigencia del pasaporte y proceder a su renovación antes de viajar. Contar con ambos documentos actualizados es una condición esencial para evitar inconvenientes al momento de ingresar al país.