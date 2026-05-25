En esta noticia El verdadero impacto de la diferencia de edad en las relaciones de pareja

El estudio llevado a cabo por los profesores Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen examinó un total aproximado de 3,000 parejas en Estados Unidos. Los hallazgos revelaron que las parejas con una mera diferencia de un año de edad poseen la mayor probabilidad de perdurar a lo largo del tiempo.

La ciencia avanza en la indagación sobre cómo las diferencias de edad impactan la calidad —en términos de duración y estabilidad— de las relaciones amorosas. De acuerdo con el estudio, la razón principal por la cual esto ocurre radica en que la escasa diferencia de edad propicia el intercambio de experiencias de vida análogas, lo que, a su vez, permite una mayor concordancia en las vivencias biográficas. Para la ciencia, es esencial que las parejas compartan contextos sociales y culturales afines, dado que esto favorece la alineación de sus aspiraciones futuras.

El verdadero impacto de la diferencia de edad en las relaciones de pareja

Las parejas que presentan diferencias de edad reducidas, concretamente entre 1 y 3 años, suelen enfrentar etapas significativas, tales como estudios, desarrollo profesional y formación de familia, en un lapso temporal comparable, según la investigación. Esta sincronización les facilita la construcción de una vida conjunta con metas compartidas y una mayor comprensión recíproca.

El estudio se basa en un conjunto de datos estadísticos y los autores subrayan que las dinámicas personales, el compromiso y la comunicación son elementos igualmente esenciales en cualquier relación. Por consiguiente, la relación estadística no necesariamente se aplica a todas las parejas, sino más bien a la mayoría.

El compartir experiencias vitales de manera sincrónica propicia significativamente la comunicación y la resolución de conflictos. Esta hipótesis se sostiene en la observación de que las personas tienden a desarrollar sus puntos de vista en momentos de su historia de vida que son paralelos entre sí.