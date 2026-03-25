El canal especializado AccuWeather volvió a advertir sobre el avance de una tormenta eléctrica con abundante caída de agua y vientos intensos que alcanzarán al medio oeste de Estados Unidos. El sistema se desplazará hacia el sureste entre la noche del jueves y el viernes y se intensificará: AccuWeather alerta sobre posibles tornados por el encuentro entre el aire cálido y el frente frío. La tormenta afectará al medio oeste del país y parte del Valle de Ohio, que es donde se espera que impacte el núcleo más intenso del sistema: No obstante, se espera que avance hacia estados como Ohio, Missouri y Pensilvania, zonas en donde se alerta sobre altos riegos de acumulación y tormentas prolongadas. Una de las principales características de este sistema es la intensidad del viento con la que azotará al medio oeste de Estados Unidos. 137km/h tienen la capacidad de derribar arboles, interrumpir el suministro eléctrico y generar daños a infraestructura. Por otro lado, también llegará un aire cálido y su combinación con el frente frío aumenta las probabilidades de formaciones de superceldas (inmensa tormenta en rotación) y tornados que aunque pueden ser breves, son sumamente peligrosos. Los meteorólogos de AccuWeather advierten una gran caída de agua en poco tiempo. Se espera que caiga entre 25 y 50 mm de lluvia y algunas zonas con sistemas de drenaje deficiente podrían sufrir inundaciones. Por otro lado, en lugares más rurales o aislados se podrían desbordar arroyos o ríos pequeños y varias calles y rutas en zonas urbanas podrían quedar intransitables. Esta tormenta no es un evento aislado: se trata de una secuencia de tormentas que azota al medio oeste con casi siempre la misma secuencia. La primera fase son tormentas severas con viento, la segunda con lluvias persistentes y la tercera es el desplazamiento hacia el este.