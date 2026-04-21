En Estados Unidos, las decisiones sobre la custodia de menores se fundamentan en normativas que buscan prevenir que un progenitor eluda una orden judicial al trasladarse a otro estado, garantizando que las resoluciones se basen en lo que es más beneficioso para el menor. En este contexto, se destacan dos leyes esenciales: la Ley de Prevención del Secuestro Parental (PKPA) o Parental Kidnapping Prevention Act y el principio del interés superior del niño. Estas regulaciones establecen un marco legal en el que una madre que ha perdido la custodia de su hijo bajo criterios judiciales no puede simplemente recuperarla mudándose a otro estado con el menor. La interpretación de la Justicia actual subraya que el cambio de residencia no modifica la custodia original, ya que los tribunales deben reconocer y hacer cumplir las órdenes vigentes entre estados. La Ley de Prevención del Secuestro Parental (PKPA) es una ley federal promulgada en 1980 que establece estándares nacionales de jurisdicción para resolver disputas de custodia interestatales. Esta ley obliga a que los estados reconozcan las órdenes de custodia emitidas por tribunales de otros estados si se ajustan a sus reglas, de modo que una orden válida no puede ser modificada en otro estado sin cumplir con las condiciones de la propia PKPA. El propósito de esta ley fue impedir el llamado “forum shopping”, es decir, que un progenitor lleve al niño a otro estado para buscar un fallo más favorable. Según la PKPA, los tribunales dan prioridad al estado del domicilio habitual del niño, donde vivió al menos seis meses antes de iniciar un caso de custodia y deben hacer cumplir la orden original en otros estados. Cuando una madre pierde la custodia bajo el criterio del interés superior del niño y hay una orden judicial firme, la PKPA requiere que otros estados reconozcan esa decisión y no la modifiquen simplemente porque el menor se haya mudado. Esto significa que no puede obtener la custodia trasladándose con su hijo a otro estado, porque la orden original sigue siendo válida y vinculante, salvo que el tribunal que emitió la orden inicial ya no tenga jurisdicción o haya declinado ejercerla bajo las reglas de la PKPA. De este modo, el sistema legal estadounidense procura estabilidad para los menores evitando que la custodia se reabra automáticamente en cada estado al que se mude una familia. Las decisiones de custodia se mantienen firmes y se definen según el bienestar del niño, no por la intención de uno de los padres de cambiar de tribunal o de estado.