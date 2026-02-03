En Nueva York, una nueva disposición estatal modifica la dinámica de la Ley de Alquileres y cambia de forma directa la relación entre propietarios e inquilinos en miles de viviendas reguladas. La normativa refuerza el derecho a congelar el precio del alquiler para determinados grupos y limita los mecanismos tradicionales de desalojo utilizados por los dueños.

El alcance de la medida impacta especialmente en adultos mayores y personas con discapacidad que viven en unidades con renta regulada, en un contexto de subas sostenidas del costo de vida y fuerte presión sobre el mercado inmobiliario neoyorquino.

Adiós a la Ley de Alquileres: los inquilinos pueden congelar los precios de la vivienda y se complican los desalojos

La disposición se apoya en la Ley de Estabilización de Alquileres de Nueva York (New York Rent Stabilization Law) y en los programas estatales y municipales que permiten congelar el valor del alquiler cuando el inquilino cumple ciertos requisitos económicos y personales.

A través de estos mecanismos, el precio del alquiler queda fijado por un período determinado y no puede aumentar mientras el beneficiario mantenga las condiciones exigidas por la ley. Esta protección alcanza a personas mayores de 62 años y a inquilinos con discapacidad que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago mensual de la vivienda.

Nueva York puso en marcha una nueva normativa que proteger a un grupo determinado de inquilinos. Fuente: Archivo.

Por qué es beneficioso congelar el alquiler en Nueva York

El congelamiento del alquiler significa que el propietario no puede aplicar aumentos, aun cuando existan ajustes aprobados para el resto de las viviendas reguladas. El Estado compensa al dueño mediante créditos fiscales, evitando que el costo recaiga sobre el inquilino.

Entre los puntos clave de esta disposición se destacan

El alquiler se mantiene en el mismo valor durante los meses de vigencia del beneficio.

El propietario no puede exigir pagos retroactivos ni aumentos acumulados.

La protección se renueva mientras el inquilino siga cumpliendo los requisitos.

La vivienda debe estar bajo régimen de alquiler regulado.

Este esquema busca garantizar estabilidad habitacional en un mercado históricamente tensionado.

Ley de Alquileres: cómo funcionan los desalojos en Nueva

Con la entrada en vigencia de la Ley de Desalojo por Causa Justificada (Good Cause Eviction Law) en abril de 2024, Nueva York incorporó nuevas reglas que limitan los desalojos sin fundamento. A partir de esta normativa, los propietarios deben acreditar una razón válida y específica para desalojar a un inquilino o negarse a renovar el contrato, como falta de pago del alquiler, incumplimientos graves del acuerdo o el uso ilegal de la vivienda.

En este nuevo marco, la simple finalización del contrato ya no habilita automáticamente un desalojo, ya que la ley exige una causa concreta y el cumplimiento de los procedimientos judiciales correspondientes, con notificaciones previas y revisión por parte de la justicia.