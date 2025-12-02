“La gran tormenta de hielo” se aproxima: cuáles son las zonas en alerta por tormentas con granizo y lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

El National Weather Service (NWS) prevé lluvias intensas, posibles tormentas con granizo y riesgo de acumulación de hielo en varias regiones del país.

Las autoridades advierten sobre el impacto que este episodio de hielo negro, nieve y neblina podría tener en el tránsito, en vuelos y en la vida cotidiana, especialmente en zonas donde las alertas ya se encuentran activas.

Cuáles son las zonas alerta granizo y lluvias intensas

Según el NWS, el centro, noreste y este del país concentran las mayores advertencias por tormentas severas, lluvias persistentes y precipitaciones que podrían congelar al contacto con superficies frías.

“La gran tormenta de hielo” se aproxima: cuáles son las zonas en alerta por tormentas con granizo y lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

Las zonas más vulnerables incluyen los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, partes de la costa Atlántica y el noreste profundo, donde ya se emitieron alertas de “winter weather” (clima invernal) con nieve, lluvia helada e hielo.

Además, algunos estados del Medio Oeste enfrentan una combinación peligrosa de frío extremo, vientos y precipitaciones que podrían derivar en caída de árboles y cortes de energía.

Qué deben hacer quienes viven o viajan por zonas afectadas

Las autoridades recomiendan revisar los informes del NWS antes de circular, evitar viajes innecesarios y abstenerse de conducir si el pronóstico indica hielo o granizo. En regiones bajo alerta, conviene mantener temperaturas interiores seguras, asegurar las viviendas y prever posibles cortes de suministro.

“La gran tormenta de hielo” se aproxima: cuáles son las zonas en alerta por tormentas con granizo y lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

Para quienes deban viajar en avión, auto o transporte público, resulta clave prever demoras o cancelaciones, especialmente en aeropuertos y rutas que cruzan zonas geográficas bajo advertencia.