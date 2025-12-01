Tiembla Estados Unidos | Más de 300 marines y vehículos extranjeros emprendieron un masivo desembarco en la costa este. (Fuente: Archivo)

El ejercicio militar UNITAS 2025, reconocido como el mayor adiestramiento naval multinacional a nivel global, se encuentra en su fase final, destacándose por un despliegue sin precedentes en la costa este de Estados Unidos.

En esta edición, participan un total de 26 países bajo el liderazgo de la US Navy. La Armada Española ha emergido como uno de los actores más relevantes, gracias a la destacada actuación de su Grupo de Combate Expedicionario (GCE) Dédalo 25-3.

Alerta Estados Unidos: España lanza operaciones anfibias

La operación fue liderada por el comandante del GCE Dédalo 25-3, integrando recursos navales, aéreos y terrestres de naciones aliadas como México, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Guatemala y Perú.

El punto culminante de las maniobras fue el desembarco anfibio en Camp Lejeune, Carolina del Norte, donde más de 300 infantes de marina y 30 vehículos proyectaron poder sobre una costa hostil en un ejercicio conjunto con los Marines de Estados Unidos.

Fuente: narrativas-spin-us

El buque Galicia, elemento esencial del despliegue

El convoy español estuvo compuesto por las fragatas Almirante Juan de Borbón (F-102) y Canarias (F-86), así como por helicópteros especializados en operaciones de guerra antisubmarina y antisuperficie.

El desembarco se llevó a cabo desde el buque de asalto anfibio Galicia (L-51), respaldado por lanchas de desembarco LCM1E, helicópteros SH60F y el USS Arlington, que desplegó vehículos de colchón de aire y aeronaves MV-22 Osprey. También participó el buque mexicano Papaloapan.

Un avance significativo en la interoperabilidad global

Creado en 1959, UNITAS es el ejercicio naval multinacional más antiguo del mundo. Cada año, reúne a las marinas del hemisferio occidental junto a países aliados extrahemisféricos. La edición de 2025 ha destacado por la exhibición de músculo militar en Camp Lejeune, consolidando a España como un actor clave dentro de la alianza naval internacional.

El ejercicio incluyó operaciones de interdicción marítima, guerra antisubmarina, tiro real y aprovisionamiento en la mar, además de las operaciones anfibias conjuntas.

Según la Armada, UNITAS 2025 ha demostrado la interoperabilidad entre fuerzas aliadas, uno de sus objetivos centrales. Para España, supuso la oportunidad de liderar una fuerza expedicionaria multinacional desde el mar, integrando bajo mando nacional a buques y tropas de diferentes países.