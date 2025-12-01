Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este lunes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas y frío polar. (Fuente: Archivo)

El pronóstico del tiempo de hoy en los Estados Unidos anticipa precipitaciones en varias partes del sur y este del país. Según la página web oficial del National Weather Service, se esperan “lluvias y tormentas a lo largo de la Costa del Golfo y el Sureste” y una “masa de aire húmedo se desplaza desde el Golfo de México hacia el interior”.

Por ese motivo, las autoridades alertan sobre posibles ráfagas de viento fuertes y posibles inundaciones repentinas.

Este escenario coincide con la entrada de un frente frío en el interior del país, que en algunas áreas podría combinarse con inestabilidad atmosférica.

Cuáles son las zonas donde se concentran las lluvias y tormentas

En la zona del litoral del Golfo de México y los estados del sureste, incluyendo Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y partes de Florida, el NWS anticipa lluvias persistentes con tormentas dispersas.

Estas regiones concentran la mayor humedad y están bajo vigilancia por la posibilidad de precipitaciones intensas, acumulados significativos y ráfagas de viento peligrosas.

Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima y sacudirá varias zonas del país: cuáles son las ciudades en alerta por lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

Además, los expertos advierten que tormentas con “ráfagas de viento fuertes, granizo y descargas eléctricas” pueden manifestarse de forma abrupta.

En ese contexto, se recomienda evitar traslados innecesarios, mantener atención sobre los informes climáticos locales y privilegiar espacios interiores hasta nuevo aviso.

Regiones bajo alerta por lluvia y nieve

Mientras el sur sufre lluvias, en el centro y noroeste de Estados Unidos comienza a sentirse un patrón más invernal. El NWS advierte que hay posibilidades de nieve en en el Valle de Mississippi.

En estados del medio oeste y zonas limítrofes con las Montañas Rocosas, las autoridades meteorológicas han emitido alertas por “winter weather” (clima invernal) que podrían afectar rutas, transporte y generar nevadas aisladas.