En la sesión de apertura de este jueves, 17 de septiembre de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.48% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro avanzó 111.46% y en el último año acumuló 28.79%, indicando una tendencia alcista consistente.

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Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual del 5.19%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante que refleja un fortalecimiento de la moneda europea. Esta evolución sugiere una confianza creciente en el Euro frente otras divisas, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables en la región.

A pesar de la reciente mejora en la cotización, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por acontecimientos económicos globales que podrían revertir el impulso positivo actual. La estabilidad futura del Euro dependerá de una combinación de datos económicos y decisiones políticas en los próximos días.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.