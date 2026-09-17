En la sesión de apertura de este jueves, 17 de septiembre de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina avanzó 0.95%, mientras que en el último año registró una variación de -1.69%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto anual aún negativo.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 4.69%, es menor que la volatilidad anual de 5.85%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento refleja un aumento sostenido en la confianza del mercado hacia la moneda británica.

A pesar de la tendencia positiva, es importante observar que factores externos, como la política económica y la situación global, pueden influir en su comportamiento a futuro.

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Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA