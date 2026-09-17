En la sesión de apertura de este jueves, 17 de septiembre de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 3.01% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco descendió -8.52%, mientras que en el último año avanzó 171.09%, reflejando alta volatilidad con una tendencia anual alcista.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 32.89%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.29%, indicando un comportamiento inestable y numerosas variaciones en su valor.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, registrando un incremento en comparación con los días anteriores. Esto se refleja en un dato de 1 positivo, lo que indica que la moneda se fortalece frente a otras divisas.

En los días previos, la tendencia había sido variable, pero el resultado actual sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de un crecimiento económico o de una mayor estabilidad financiera en el país.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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