El olor corporal por transpiración es una incomodidad común que muchos buscan combatir día a día con diferentes métodos y alternativas.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, existe en ese sentido un ingrediente presente en casi todos los hogares que puede ayudar a afrontar esta problemática de manera natural: el vinagre de manzana mezclado con agua.

Cómo eliminar el olor a transpiración usando vinagre

Los especialistas explican que el olor aparece cuando el sudor entra en contacto con las bacterias que naturalmente están presentes en la piel.

El sudor en sí mismo no es lo que tiene olor, sino que las bacterias al mezclarse con el sudor pueden generar el característico olor a transpiración.

En ese marco, Cleveland Clinic explica que el ácido del vinagre puede ayudar a eliminar las bacterias presentes en la piel y, consecuentemente, combatir el mal olor.

Para usar este truco es necesario colocar el vinagre de manzana con una pequeña cantidad de agua en un recipiente con atomizador y rociar la preparación sobre las axilas.

El vinagre de manzana puede ayudar a combatir el olor a transpiración.

Otras recomendaciones para combatir el olor a transpiración

Existen otros puntos clave para palear esta problemática, que se relacionan con las rutinas de higiene y cuidado personal. Algunas de las recomendaciones expertas son

Bañarse a diario con jabón antibacterial

Mantener limpias las zonas donde más se transpira

Lavar la ropa de forma regular

Utilizar prendas holgadas de algodón