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El olor corporal por transpiración es una incomodidad común que muchos buscan combatir día a día con diferentes métodos y alternativas.
De acuerdo con la Cleveland Clinic, existe en ese sentido un ingrediente presente en casi todos los hogares que puede ayudar a afrontar esta problemática de manera natural: el vinagre de manzana mezclado con agua.
Cómo eliminar el olor a transpiración usando vinagre
Los especialistas explican que el olor aparece cuando el sudor entra en contacto con las bacterias que naturalmente están presentes en la piel.
El sudor en sí mismo no es lo que tiene olor, sino que las bacterias al mezclarse con el sudor pueden generar el característico olor a transpiración.
En ese marco, Cleveland Clinic explica que el ácido del vinagre puede ayudar a eliminar las bacterias presentes en la piel y, consecuentemente, combatir el mal olor.
Para usar este truco es necesario colocar el vinagre de manzana con una pequeña cantidad de agua en un recipiente con atomizador y rociar la preparación sobre las axilas.
Otras recomendaciones para combatir el olor a transpiración
Existen otros puntos clave para palear esta problemática, que se relacionan con las rutinas de higiene y cuidado personal. Algunas de las recomendaciones expertas son
- Bañarse a diario con jabón antibacterial
- Mantener limpias las zonas donde más se transpira
- Lavar la ropa de forma regular
- Utilizar prendas holgadas de algodón
Es esencial destacar que, ante cualquier cambio repentino en el olor corporal, debe realizarse una consulta con un profesional de la salud.