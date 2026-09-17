Dejar la ropa en remojo con bicarbonato de sodio y agua antes del lavado puede ayudar a tratar olores que quedan impregnados en las fibras, especialmente los provocados por el sudor o la humedad. También se utiliza para mejorar el aspecto de algunas prendas blancas que perdieron luminosidad.

Aunque es un método sencillo, no conviene aplicarlo de la misma forma sobre cualquier prenda . La cantidad de bicarbonato, la temperatura del agua y el tiempo de remojo son claves para aprovechar sus propiedades sin afectar los tejidos más delicados.

¿Para qué sirve dejar la ropa en remojo con bicarbonato de sodio y agua?

El remojo con bicarbonato de sodio y agua sirve para tratar prendas que acumulan olores difíciles de quitar, como los del sudor, la humedad o el tabaco. También puede ayudar a que algunas prendas blancas recuperen parte de su luminosidad.

Esto se debe a que el bicarbonato es una sustancia ligeramente alcalina, con un pH cercano a 8,3. Esa característica le permite neutralizar ciertos compuestos ácidos asociados con los malos olores y reducir algunos efectos del agua dura, lo que puede favorecer el lavado posterior con detergente.

En los tejidos blancos resistentes, también puede utilizarse para mejorar el aspecto de prendas apagadas o con un tono amarillento.

El remojo con bicarbonato de sodio y agua sirve para tratar prendas que acumulan olores difíciles de quitar, como los del sudor, la humedad o el tabaco. Chat GPT

¿Cómo dejar la ropa en remojo con bicarbonato de sodio y agua sin dañar la tela?

Para tratar olores, se recomienda preparar el remojo de la siguiente manera:

Llenar un recipiente con agua tibia .

Incorporar entre 2 y 3 cucharadas de bicarbonato de sodio .

Mezclar hasta que el producto se disuelva.

Sumergir las prendas durante 1 a 2 horas .

Finalizar con el lavado habitual utilizando detergente.

Si el objetivo es tratar ropa blanca que perdió luminosidad, la recomendación cambia: pueden utilizarse unas 3 cucharadas de bicarbonato en agua a aproximadamente 50 °C y dejar las prendas sumergidas entre 2 y 4 horas.

Este procedimiento no es adecuado para cualquier tejido. Conviene evitarlo en seda, cachemir, mohair y otras lanas delicadas, impermeables o con colores poco resistentes.

¿Por qué recomiendan dejar la ropa en remojo con bicarbonato de sodio y agua?

La diferencia respecto de agregar bicarbonato directamente durante un lavado corto está en el tiempo de contacto . Al permanecer sumergida, la ropa queda expuesta durante más tiempo a la solución, lo que puede resultar útil cuando los olores están más impregnados en las fibras.

El bicarbonato funciona como complemento del lavado y no como sustituto del detergente. Si bien puede neutralizar olores y modificar las condiciones del agua, no cuenta con los tensioactivos necesarios para remover eficazmente la grasa y otro tipo de suciedad.