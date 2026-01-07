Hervir cáscara de naranja y clavo de olor: para qué sirve y por qué lo recomiendan en el hogar (Imagen ilustrativa Chat GPT)

Hervir cáscara de naranja y clavo de olor se volvió una práctica cada vez más común en muchos hogares. Se trata de una preparación de muy bajo costo que evita el uso de productos químicos agresivos y aporta aroma, sirve para limpiar y genera una sensación agradable en el ambiente.

Además del perfume que aporta, es ideal para eliminar olores, como frituras o humedad, y da sensación de frescura en espacios cerrados.

Propiedades y usos en el hogar

La combinación de cáscara de naranja y clavo de olor se destaca principalmente por su intenso aroma, que funciona como ambientador natural. Las cáscaras cítricas liberan aceites esenciales que ayudan a neutralizar olores fuertes, como los de la cocina, el tabaco o la humedad acumulada. Al mismo tiempo, el clavo de olor aporta una fragancia especiada que prolonga el efecto aromático.

Hervir cáscara de naranja y clavo de olor: para qué sirve y por qué lo recomiendan en el hogar. (Fuente: Archivo)

Otro de los usos habituales está relacionado con el control de insectos. El olor que desprende esta preparación puede ayudar a ahuyentar mosquitos, sin recurrir a aerosoles químicos. También suele emplearse durante tareas de limpieza ligera para aportar sensación de frescor y como recurso para acompañar momentos de relajación gracias a su perfume cálido y envolvente.

Cómo prepararlo en casa

Para preparar esta mezcla se necesita la cáscara de dos o tres naranjas y entre cinco y diez clavos de olor enteros. Primero se lavan bien las naranjas antes de pelarlas para evitar residuos de suciedad o cera. Luego se colocan las cáscaras en una olla con agua y se añaden los clavos.

Hervir cáscara de naranja y clavo de olor: para qué sirve y por qué lo recomiendan en el hogar. (Imagen: Archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

A continuación, hay que llevar la mezcla a hervor a fuego bajo durante unos minutos hasta que el aroma se libere en el ambiente. En este punto, lo ideal es dejar la olla destapada para que el vapor se distribuya por la casa. También se puede pasar el líquido a un frasco o difusor, siempre dejando que enfríe antes, para utilizarlo como aromatizante natural.