La California High-Speed Rail Authority confirmó la finalización de un gigantesco centro logístico en el condado de Kern, una obra estratégica que cambia el ritmo de construcción del tren bala en Estados Unidos. Se trata de una infraestructura clave que marca el inicio de una nueva etapa: el paso de las obras civiles a la instalación de vías, uno de los hitos más esperados del proyecto. Ubicado cerca de Wasco, en Kern County, este nuevo complejo de 150 acres funciona como el corazón operativo del sistema ferroviario. El centro fue diseñado para: Cuenta con múltiples conexiones ferroviarias, depósitos de materiales, talleres y un sistema de control que gestiona el movimiento de equipos y trabajadores en tiempo real. Hasta ahora, gran parte del proyecto se había centrado en obras estructurales como puentes, viaductos y trazados. Con este nuevo hub ya operativo, California entra en una fase decisiva: la instalación de las vías ferroviarias. Según reportes recientes, este avance permitirá comenzar con el tendido de rieles en el corto plazo, algo que durante años fue una de las principales deudas del proyecto. En paralelo, el desarrollo ya muestra cifras concretas: El tren de alta velocidad de California es una de las apuestas más ambiciosas en infraestructura del país. Su objetivo es conectar regiones clave como: El plan contempla trenes capaces de reducir drásticamente los tiempos de viaje y ofrecer una alternativa más rápida y sustentable frente a autos y aviones. En su primera etapa, el sistema unirá ciudades del Valle Central como Merced y Bakersfield, antes de expandirse hacia las grandes áreas metropolitanas.