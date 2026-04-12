La gestión del gobernador Ron DeSantis avanza con un plan para reducir el costo de los seguros de autos, con rebajas concretas que comenzarán a impactar en 2026. La decisión, impulsada por la Oficina de Regulación de Seguros (OIR), no solo incluye descuentos en tarifas, sino también devoluciones millonarias que marcan un cambio en el mercado. Uno de los anuncios más relevantes es la reducción del 7% en las pólizas de USAA (United Services Automobile Association), dirigida especialmente a miembros de las fuerzas armadas, veteranos y sus familias. Pero no es la única compañía involucrada. En total, 42 aseguradoras solicitaron recortes en sus tarifas, lo que refleja una tendencia general de ajuste a la baja en el estado. Entre los casos más destacados aparece Progressive, que además de reducir costos, entregará un reembolso promedio de 300 dólares a unos 2,7 millones de conductores. Esta devolución surge de ganancias excedentes, en línea con la normativa que obliga a las empresas a reintegrar ingresos que superen ciertos márgenes. A estas medidas se suman otras compañías con rebajas significativas: El descenso en las tarifas no es casual. Según las autoridades, responde a una combinación de factores, entre ellos la reducción de los costos judiciales y una mejora en los indicadores del sistema. De hecho, Florida alcanzó uno de los niveles más bajos en índice de siniestralidad por responsabilidad civil, lo que permitió a las aseguradoras operar con mayor margen y trasladar ese beneficio a los clientes. El comisionado Mike Yaworsky fue claro al respecto: el objetivo es mantener una política activa para lograr más reducciones o congelamientos de tarifas, consolidando un mercado más competitivo. Las reformas no solo alcanzan a los seguros de autos. El mercado de seguros de vivienda también muestra señales de estabilidad, con nuevas compañías ingresando al sistema y múltiples solicitudes para bajar o mantener precios. En los últimos meses, decenas de aseguradoras pidieron reducir tarifas o evitar aumentos, lo que refuerza la idea de un cambio estructural en el sector.