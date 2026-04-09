Con la firma de una nueva normativa, el estado comenzará a implementar cambios profundos en las licencias de conducir, en una medida que ya genera impacto entre millones de residentes. El eje central apunta a reforzar los controles sobre quiénes pueden votar, utilizando un documento cotidiano como herramienta clave. Aunque la aplicación será gradual, el anuncio ya despierta dudas y expectativas sobre cómo afectará a los conductores. La nueva legislación, conocida como HB 991 en Florida, introduce un cambio estructural: las licencias de conducir en Florida pasarán a incluir información explícita sobre el estatus de ciudadanía de cada titular. Este ajuste busca fortalecer la verificación dentro del sistema electoral de Estados Unidos, alineando los registros de votantes con las bases de datos estatales. De esta manera, el documento no solo servirá para conducir, sino también como una herramienta de validación cívica. Entre los puntos más relevantes, se destaca que: Uno de los aspectos que más tranquilidad genera entre los residentes es que no será necesario realizar gestiones inmediatas. La actualización del documento se hará de forma progresiva. Esto significa que quienes ya poseen una licencia vigente no deberán renovarla antes de tiempo. El cambio se incorporará automáticamente en la próxima renovación. Sin embargo, hay un beneficio clave: quienes obtengan la ciudadanía estadounidense durante la vigencia de su licencia podrán solicitar una nueva tarjeta sin costo, para reflejar su situación actualizada. Esta medida busca mantener coherencia en los registros oficiales sin generar cargas administrativas adicionales. Más allá de las licencias, la normativa introduce modificaciones que impactan directamente en el escenario político. Por un lado, se endurecen las sanciones vinculadas a delitos electorales, incluyendo un plazo de hasta cinco años para su persecución. Por otro, se incorporan nuevas obligaciones para quienes aspiren a cargos públicos. Entre ellas: Además, se refuerzan las penalidades para personas extranjeras que intenten participar en elecciones sin estar habilitadas. La medida entrará en plena vigencia en 2027.