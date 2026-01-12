A partir del 1 de febrero de 2026, viajar en avión dentro de Estados Unidos dejará de ser un trámite automático para miles de personas. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) activará una nueva etapa del sistema de verificación de identidad que afectará directamente a quienes no cuenten con una identificación REAL ID u otro documento aceptado.

El cambio no prohíbe volar, pero sí impone un cargo obligatorio de 45 dólares y un proceso adicional de control que puede demorar el acceso a los vuelos y generar costos repetidos para los pasajeros frecuentes.

Qué es la nueva tarifa y por qué se cobra

El monto de 45 dólares, identificado internamente como ConfirmID Fee, se aplicará a toda persona mayor de 18 años que intente abordar un vuelo doméstico sin una REAL ID, pasaporte u otra credencial válida.

Los documentos que no cumplan con los estándares Real ID no serán aceptadas en los aeropuertos. Fuente: archivo.

Según la TSA, el cobro financia un procedimiento especial que incluye:

validación digital de identidad,

chequeo biométrico,

cruce de datos en tiempo real con bases federales,

y emisión de una autorización temporal.

Este permiso solo tiene vigencia por 10 días, por lo que cada nuevo viaje sin REAL ID implicará volver a pagar.

Quiénes deberán pagar sí o sí los 45 dólares

Estarán alcanzados por el nuevo sistema todos los pasajeros que:

tengan más de 18 años ,

vuelen dentro de Estados Unidos,

y no presenten una REAL ID ni un documento alternativo aprobado.

Los menores podrán viajar sin identificación propia siempre que estén acompañados por un adulto que sí cumpla con los requisitos.

Qué documentos permiten evitar el cargo

La TSA confirmó que no deberán pagar quienes presenten alguno de los siguientes documentos:

pasaporte estadounidense vigente ,

tarjeta de pasaporte ,

credenciales de viajero confiable del DHS ( Global Entry, SENTRI, NEXUS o FAST ),

identificación militar,

tarjeta de residente permanente (green card) ,

identificaciones tribales reconocidas a nivel federal.

Con cualquiera de estas credenciales, el pasajero accede al control estándar sin costos extra.

Cómo identificar si tu licencia sirve para volar

Las licencias compatibles con vuelos federales llevan una estrella en la parte superior.Si tu licencia dice “Federal Limits Apply”, no cumple con los requisitos para volar y activa automáticamente el proceso pago.

Cómo tramitar la REAL ID antes de que empiece a regir la medida

El trámite debe realizarse en forma presencial en el DMV del estado donde reside el solicitante y requiere:

prueba de identidad legal,

número de Seguro Social

dos comprobantes de domicilio,

y documentación de estatus migratorio si corresponde.

La demanda suele aumentar en los meses previos a los cambios regulatorios, por lo que las autoridades recomiendan solicitar turno con anticipación.