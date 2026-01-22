En mayo de 2025, el Gobierno introdujo cambios en una regulación clave. Desde 2005 está vigente la Ley Real ID, una normativa creada para fortalecer la seguridad de las identificaciones.

Sin embargo, una modificación reciente afectará a numerosas licencias de conducir, que dejarán de ser aceptadas para abordar vuelos nacionales o acceder a edificios federales.

Estas licencias seguirán siendo válidas para manejar, pero no podrán utilizarse como identificación oficial si no cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Licencias de conducir que no serán aceptadas

Las licencias que no incluyan la estrella dorada o el símbolo REAL ID en la parte superior dejarán de ser válidas como identificación federal.

Este sello confirma que el documento fue emitido bajo los estándares de seguridad actualizados. En consecuencia, quienes cuenten con una identificación no compatible no podrán abordar vuelos domésticos ni ingresar a edificios del gobierno federal . También quedaron fuera de uso las licencias temporales, no verificadas o emitidas antes del cambio de ley sin haber sido actualizadas.

Ahora todas las licencias de conducir deben contar con un Real ID. Fuente: Archivo.

Guía para obtener una licencia válida con REAL ID

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha confirmado que no habrá excepciones . Si la licencia de conducir no se ajusta a la normativa vigente, se prohibirá volar dentro del país y acceder a oficinas federales, incluso cuando el documento sea válido para conducir.

Quienes no posean una licencia REAL ID deberán utilizar el pasaporte o alguna de las opciones aceptadas que figuran en el sitio web oficial del organismo federal.

Para obtener una licencia compatible, el trámite debe realizarse ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado correspondiente. Es obligatorio presentar documentación oficial que acredite identidad, domicilio y estatus migratorio.