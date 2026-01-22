En Estados Unidos, millones de personas enfrentan deudas crecientes con tarjeta de crédito que se vuelven imposibles de sostener. Aunque no existe un perdón automático, quienes hagan esto —negociar con el acreedor o recurrir a instancias legales— pueden ser perdonados total o parcialmente y no tener que pagarla jamás, según el mecanismo elegido.

Cuando ni siquiera el pago mínimo es viable, conocer cómo funciona el perdón de deuda con tarjeta de crédito en EE.UU. resulta clave. Se trata de procesos privados o judiciales, con requisitos específicos y consecuencias directas sobre el historial financiero.

¿Quiénes pueden decir adiós a la deuda con tarjeta de crédito?

Pueden calificar personas con dificultades financieras reales, como atrasos prolongados, cuentas en cobranza o ingresos insuficientes.

En EE.UU. no existen programas federales que eliminen deudas de tarjetas, por lo que cualquier oferta que lo prometa debe analizarse con cautela .

En ciertos casos, los bancos aceptan acuerdos por menos del total adeudado para cerrar la cuenta. El perdón total es poco común fuera de la bancarrota y suele implicar una fuerte caída del puntaje crediticio, además de posibles impuestos sobre la deuda condonada.

Cuando ni siquiera el pago mínimo es viable, conocer cómo funciona el perdón de deuda con tarjeta de crédito en EE.UU. resulta clave

¿Qué hay que hacer para que perdonen la deuda con tarjeta de crédito?

Una opción es el acuerdo de deuda, que implica negociar un pago único reducido. Durante el proceso no se pagan las tarjetas, lo que afecta el crédito, y no existe garantía de que el emisor acepte la propuesta.

La alternativa más extrema es la bancarrota, que puede eliminar el 100% de la deuda con tarjeta de crédito en EE.UU.

Antes de llegar a ese punto, también existen vías de alivio :